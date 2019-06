Servizio civile regionale: in Emilia-Romagna disponibili 152 posti

Via libera per i progetti di servizio civile regionale. Possono partecipare i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni compresi, senza distinzione di cittadinanza.

In base al progetto il servizio civile regionale può durare dai 6 agli 11 mesi, con un impegno orario settimanale di 15/20/25 ore, distribuite su 4 o 5 giorni.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile regionale, pena l'esclusione.

La domanda deve pervenire all'Ente titolare del progetto prescelto entro le ore 14 del 12 luglio 2019. Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione (non fa fede il timbro postale di invio).

Il servizio civile è un'esperienza non ripetibile, pertanto non può presentare domanda chi sta svolgendo o abbia già svolto servizio civile nazionale/universale o servizio civile regionale, anche di Garanzia giovani, oppure abbia interrotto il servizio prima della sua conclusione.

I bandi, con le caratteristiche dei progetti ed il calendario degli incontri di presentazione sono consultabili nei siti dei Coordinamenti Provinciali degli Enti di Servizio Civile (Co.Pr.E.S.C.).